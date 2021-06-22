Путин: Россию беспокоит наращивание военного потенциала НАТО

Российскую Федерацию не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военного потенциала и инфраструктуры НАТО вблизи её границ. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.

Нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ. Как и то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что здравый смысл и желание развивать конструктивные отношения в итоге возобладают. По словам Путина, политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат, наглядное подтверждение тому — продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года.

Ранее стало известно, что военные учения с привлечением сил НАТО Sea Breeze 2021 объединят рекордное число стран-участников. Манёвры пройдут на территории Украины и в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте американского посольства на Украине. Своё участие в мероприятиях подтвердил Шестой флот ВМС США. Учения пройдут с 28 июня по 10 июля с целью повышения морской безопасности.