Путин: Россия принимает энергичные меры по защите лесных массивов
Анна Акимова
Анна Акимова
14:21, 02 ноября 2021
Президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
Читайте нас в Google Новости
Россия принимает энергичные меры по защите лесных массивов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам климатического саммита ООН в Глазго. Он отметил,что российские леса составляют 20% всех лесных массивов мира.
В нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов. Мы принимаем самые серьёзные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления. Последовательно наращиваем финансирование на эти цели, — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия поддерживает проект совместной декларации по лесам и землепользованию, подготовленный к климатической конференции ООН в Глазго.
Глава государства выразил уверенность, что реализация проекта будет стимулом к более тесному партнёрству всех заинтересованных «в деле сбережения лесов» сторон. По словам Путина, проект также послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
Ранее Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил о том, что средняя температура в России растёт быстрее общемировой. По словам главы государства, за 10 лет она увеличилась на полградуса. При этом Путин сообщил, что РФ, по экспертным оценкам, входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Он указал на недостаточность мер по сокращению выбросов парниковых газов и на необходимость наращивания их поглощения.