Путин: Россия принимает энергичные меры по защите лесных массивов

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Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов прокомментировал эффект от введения нерабочих дней в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По словам доктора, на данный момент ситуация стабильна только в 13 регионах, в остальных заболеваемость продолжает расти, пишут «Известия».

При этом, по мнению специалиста, девяти рабочих дней может вполне хватить для снижения заболеваемости, но при условии, что люди останутся дома. Если же выходные провести нет так, как планировали медики,...