Путин: Россия открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине Президент Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому решению конфликта на Украине

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в статье для газеты «Жэньмин жибао» заявил о готовности России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Также он выразил признательность КНР за ее взвешенную позицию.

Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, — написал глава российского государства.

Путин также отметил, что Россия признательна за сбалансированный подход Китая к ситуации на Украине и его готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса. Он добавил, что обе страны выступают за строгое соблюдение устава ООН и уважение международного права.

Президент РФ выразил приверженность принципу неделимости безопасности, который, по его мнению, грубо нарушается со стороны НАТО. Он подчеркнул глубокую обеспокоенность России по поводу безответственных и опасных действий, способных подорвать глобальную ядерную безопасность, а также отверг нелегитимные односторонние санкции, которые, по его мнению, должны быть отменены.

Ранее Путин подчеркнул, что сотрудничество между Москвой и Пекином служит примером гармоничного взаимодействия и обеспечивает глобальную стабильность. Он отметил, что благодаря совместным усилиям стимулируется экономический рост и формируется позитивная повестка дня в международных делах.