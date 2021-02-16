Путин: Россия не допустит внешнего вмешательства в выборы в Госдуму

https://static.news.ru/photo/29324b96-70fb-11eb-af94-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не допустят подрыва суверенитета России и пресекут всякую попытку вмешаться в выборы в Госдуму, которые намечены на сентябрь 2021 года.

Именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле, — заявил президент.

Он добавил, что и для партий и для страны важно, чтобы сентябрьские выборы прошли открыто, честно и достойно.

Это важно и для наших ведущих партий, для тех общественных сил, кто не представлен в парламенте, но планирует принять участие в выборах. И главное, очень важно для избирателей, безусловно, — заявил российский лидер.

Российский лидер отметил важность патриотической сплочённости ключевых политических партий в стране и необходимость поддерживать их авторитет.

Ранее NEWS.ru писал, что политологи назвали три возможных сценария, которые будут развиваться на выборах в Госдуму, обозначил их как «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство».