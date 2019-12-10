Президент России Владимир Путин увидел политическую подоплеку в коллективных наказаниях Всемирного антидопингового агентства (WADA) для спортсменов из РФ.
Что самое главное, на мой взгляд, — и мне кажется, что на самом деле все с этим соглашаются, — любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуальным и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения, — цитирует российского лидера ТАСС.
Также Путин отметил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, поэтому РФ имеет все основания подать в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Как писал NEWS.ru ранее, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Нашу страну обвиняют в манипуляциях с допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.