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Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все вылеты во французскую столицу и обратно, назначенные на 10 декабря, в связи с общенациональной забастовкой в европейской стране.

Пассажиры отменённых рейсов оповещаются об изменении в расписании по телефону, а все прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота, сообщает компания....