Путин: РФ готова поделиться опытом борьбы с коронавирусом со странами АТЭС

https://static.news.ru/photo/ddfc1de4-2b3d-11eb-ba76-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российская Федерация накопила солидный клинический и научный опыт в борьбе с коронавирусом и готова поделиться им со всеми партнёрами по АТЭС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Приоритетный вопрос — объединение усилий в борьбе с коронавирусом. России здесь есть что предложить нашим партнёрам и друзьям. Нами накоплен солидный научный и уже и клинический опыт, — цитирует РИА Новости главу государства, выступившего на саммите АТЭС, который проходит в режиме видеоконференции.

Ранее Путин заявил, что российские вакцины от коронавирусной инфекции полностью безопасны и эффективны. Как пояснил президент РФ, выступая на саммите АТЭС, вопрос заключается лишь в налаживании массового производства. Российский лидер подчеркнул, что пандемия привела к серьёзным проблемам в значительном количестве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо огромного числа заболевших и умерших от инфекции, президент РФ обеспокоен тревожными тенденциями в экономике и социальной сфере.

Саммит форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» проходит в этом году под председательством Малайзии. Впервые встреча организована в онлайн-формате, писал NEWS.ru.