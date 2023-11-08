Как нам бороться с новыми «анти-Россиями»: Владимир Путин все объяснил

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Владимир Путин

Нерушимую дружбу между государствами на постсоветском пространстве сменили отношения прагматичные. Причем кто-то видит свою судьбу в рамках СНГ и иных организаций, где тон задает Россия. А кто-то предпочел переориентироваться на западные ценности и искать покровительства в США и Западной Европе.

Что касается СНГ, то не следует забывать, что это вовсе не государство. Это международная организация, состоящая из некоторых стран бывшего СССР. К тому же из аббревиатуры СНГ до сих пор не выветрился дух драматических Беловежских соглашений.

Девять государств

Не будем говорить за других членов Содружества, для нас этот союз — важнейший. Это наши границы, это наша безопасность, это, если угодно, наше геополитическое пространство, неприкосновенность которого дает возможность России дышать, развиваться и не подпускать оппонентов к порогу своего дома. Сегодня в составе СНГ девять государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан (Туркмения является ассоциированным членом-наблюдателем).

Трагические ошибки 90-х, а зачастую и откровенное предательство новой российской элиты привели к тому, что со временем во многих местах по периметру нашего государства были пробиты опасные бреши: Грузия, Молдавия. Но самая опасная и болезненная — это Украина. Долгие годы в соседнем государстве, а фактически у нас под носом, создавался проект «анти-Россия». Можно ли было этому воспрепятствовать? Думаю, что после удара, нанесенного в 90-е годы по всей системе государственной безопасности России, это было крайне сложно.

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости 8 ноября 2023 года. Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи секретарей советов безопасности государств — участников СНГ

Работа коллективного Запада с правящими элитами государств по всему миру не прекращается ни на минуту. То там, то здесь расцветают революции «роз» и «тюльпанов»... И давно назревал вопрос о работе наших спецслужб на опережение. В своем видеообращении к участникам встречи секретарей совбезов СНГ президент России Владимир Путин, понятно, не раскрывает деталей превентивных действий в области безопасности. Однако мы впервые слышим о необходимости «максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом».

Взять лучшее от СССР

Безусловно, такой опыт был в СССР. Не зря же о всесилии КГБ до сих пор ходят легенды. Не идеализируя всепроникающую организацию, трудно отказать ей в признании высокого профессионализма аппарата внешней разведки. Это была как раз работа с использованием глубокой аналитики и превентивных методов обеспечения безопасности государства.

Сегодня другие времена. И система безопасности нашего государства способна опираться лишь на взаимные интересы членов СНГ. Только прагматизм и добровольное сотрудничество способны удержать в едином кругу страны Содружества. Это в первую очередь торгово-экономическая целесообразность, выгода.

Но не только. Необходимо работать над восстановлением и поддержанием веками создаваемых культурных связей с учетом менталитета и национальных особенностей. Слушать и слышать друг друга не с позиции «большого брата», а как равные и полноценные партнеры, работающие на взаимовыгодных и справедливых условиях. Причем понятие «справедливость» должно быть применимо и к самим себе. Ущемление интересов своих граждан во имя высшего блага и интересов других больше не сработает. Отчасти эти принципы уже привели однажды к развалу СССР.

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что сегодня Запад приумножает усилия, направленные на расшатывание одного из самых главных для нас союзов — СНГ. Смысл его послания в том, что пора перестать догонять события, происходящие в странах-соседях. Надо работать на опережение.

Недавний вояж госсекретаря США Энтони Блинкена в государства Центральной Азии (Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан) не оставляет сомнений, что Вашингтон ищет слабые места, чтобы попытаться пробить новые бреши в нашей безопасности.

Читайте также:

А может, Сталина снова вернуть в мавзолей? Или надо забыть о нем навсегда?

Запад хочет разрушить российскую историю: почему нельзя хоронить Ленина?

«Антисоветчик — значит русофоб». Гоблин призвал ввести цензуру на ТВ