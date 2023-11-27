Путин разрешил ряду компаний самим определять информацию к раскрытию Путин разрешил «Роснефти» и 45 компаниям самим определять объем раскрытия данных

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил в понедельник, 27 ноября, перечень из 46 российских компаний (в том числе государственная «Роснефть»), которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2023 года.

Утвердить прилагаемый перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, — говорится в тексте указа.

В список наряду с «Роснефтью» и ее несколькими «дочками» вошли «Башнефть», несколько научно-исследовательских и проектных институтов, специализирующихся на нефтяной отрасли. Кроме того, в перечень включены банк «Пересвет» и Всероссийский банк развития регионов.

Кроме того, сегодня Путин подписал закон о федеральном бюджете России на 2024 год, а также на плановый период с 2025 по 2026 год. Согласно документу, доходы бюджета РФ составят 35,065 трлн рублей в следующем году, а расходы — 36,66 трлн рублей.