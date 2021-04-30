Путин разрешил кабмину выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

https://static.news.ru/photo/d5574980-a9ea-11eb-8c9d-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Козырев/РИА Новости

Закон, позволяющий правительству РФ использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения правообладателя в экстренных случаях в интересах нацбезопасности, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе сообщается , что подобное право может быть реализовано в случае крайней необходимости, связанной с «обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан». Размер компенсации и порядок выплат правообладателям средств будет определяться правительством.

Внесение таких изменений в Гражданский кодекс создаст возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19». Препарат вводится ингаляционным или назальным способом. Аббревиатура в его названии расшифровывается как малая интерферирующая РНК.