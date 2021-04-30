Путин разрешил кабмину выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

Закон, позволяющий правительству РФ использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения правообладателя в экстренных случаях в интересах нацбезопасности, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В законе
Внесение таких изменений в Гражданский кодекс создаст возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий.
Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса «Мир-19». Препарат вводится ингаляционным или назальным способом. Аббревиатура в его названии расшифровывается как малая интерферирующая РНК.