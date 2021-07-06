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Путин пообещал разобраться с экологическими проблемами в Кузбассе

17:17, 06 июля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что власти займутся решением острых проблем экологии в Кузбассе. Об этом глава государства заявил в эфире «России 24».

Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса, — сообщил Путин.

При этом глава государства также отметил, что Новoкузнецк входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году oбъём выбросов загрязняющих вещeств в атмосферу должeн снизиться как минимум на 20%. Путин подчеркнул, что подобные задачи в отношении других городов Кузбасса, где вопросы эколoгии и чистого воздуха стоят так же остро, будут постепенно решаться.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке Кемеровской области местной жительнице угрожали лишением опекунства над внучкой за то, что она направила президенту письмо о проблемах с состоянием местного детского сада, где протекает крыша. Путин подержал её и посоветовал недоброжелателям заниматься своими проблемами. Он призвал губернатора Кузбасса принять меры и доложить.

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