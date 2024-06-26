Путин рассказал, сколько кораблей получит российский флот Путин: судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей

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Президент России Владимир Путин

Отечественные судостроители в 2024 году передадут Минобороны РФ более 40 кораблей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения в среду. По его словам, в прошлом году было передано 33.

В 2022 году отечественные судостроители передали Минобороны 24 новых кораблей, в 2023 году — 33, в 2024 планируется передать более 40, — сказал Путин.

Ранее в Министерстве обороны России разрешили иметь 12 заместителей министра. Отмечается, что в это число входят два первых замминистра. Нововведения внесены в рамках изменений указа от 16 августа 2004 года. Кроме того, Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали замглавы военного ведомства.

Также стало известно, что Федеральная служба безопасности сможет участвовать в отборе в свой состав призывников, соответствующий указ подписал президент России. Мера принята, чтобы обеспечить укомплектованность органов безопасности. Данный документ вступает в силу со дня его подписания. В декабре прошлого года глава государства подписал закон, согласно которому в органах ФСБ разрешается проходить службу по призыву, до этого служить там могли только контрактники.