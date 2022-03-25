Путин сравнил изоляцию российской культуры с «отменой» Роулинг на Западе

На Западе недавно «отменили» британскую писательницу, автора детских произведений Джоан Роулинг из-за того, что она не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что это произошло несмотря на то, что её книги разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, передаёт РИА Новости.

Не так давно «отменили» детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что в настоящее время на Западе пытаются «отменить целую тысячелетнюю страну» и её граждан.

Травля в отношении британской писательницы началась после того, как Роулинг написала сообщение в социальной сети с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Она сопроводила материал ироничным комментарием: «Люди, которые менструируют. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?»

Сообщение вызвало большое количество негативных комментариев. Возмущённые читатели предложили засудить писательницу за трансфобию и перестать экранизировать её книги. Комментаторы написали, что выражение «люди, которые менструируют» относится не только к женщинам, но и к небинарным людям — отрицающим деление на мужчин и женщин и причисляющим себя к категории «они».

Главный герой саги о Гарри Поттере Дэниэл Рэдклифф опубликовал на портале некоммерческой организации «Проект Тревор», которая помогает ЛГБТ-движению, гневный пост, а также извинился перед теми людьми, чей опыт чтения «Гарри Поттера» «был запятнан» после высказывания писательницы.