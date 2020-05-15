Путин рассказал о принятии решения по взятию косовского аэропорта Слатина

https://static.news.ru/photo/1a418e60-ae2a-11ea-9130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Метелица/ТАСС

Вспоминая события 1999 года, когда сводный батальон ВДВ РФ взял под контроль воздушную гавань Слатина в Косово, российский лидер Владимир Путин сообщил, что его спрашивали о возможности марш-броска.

В ответ на это президент РФ ответил, что если это целесообразно, то операцию надо проводить.

Могу сказать, как решение принималось. Я был тогда секретарём Совета безопасности. Ко мне пришёл начальник Генерального штаба, тогда генерал Анатолий Квашнин, и он мне сказал о том, что вот есть такая идея — захватить этот аэропорт. На вопрос «Зачем?» он ответил, что ясно, что нам придётся оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться, — пояснил Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом президент уточнил, что знал об опасениях Квашнина согласовывать этот вопрос с высшим руководством и Минобороны. Потом это всё-таки было сделано, но, как отметил Путин, после того как генерал с ним на этот счёт разговаривал и интересовался его мнением.

Я ему так и сказал: «Если ты это считаешь целесообразным, так и делай», — напомнил Путин.

Марш-бросок на Приштину сводный батальон российских ВДВ, который входил в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине и базировался в городе Углевик, был предпринят 12 июня 1999 года.

Главной целью операции было взятие под контроль аэропорта Слатина раньше, чем это успеют сделать подразделения миротворцев Великобритании. В мае 1999 года майор Юнус-Бек Евкуров получил от высшего военного командования РФ совершенно секретное задание. Оно заключалось в том, что группа из 18 бойцов должна незаметно проникнуть в Косово и Метохию, взять под контроль аэропорт Слатина и подготовиться к прибытию основных сил российского контингента.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин сообщил о слаженной работе правительства страны и регионов.