Путин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/96bcd156-7ce8-11eb-a05e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти два миллиона граждан России уже получили две дозы прививки от COVID-19 и почти столько же прошли первый этап вакцинации. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Сегодня свыше двух миллионов человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона, сделали первый укол, — сказал Путин.

Всероссийская программа вакцинации от коронавируса стартовала 18 января.

При этом глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что третья волна коронавируса может возникнуть в России в мае. При этом она уточнила, что этот прогноз не учитывает вакцинацию.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сделал собственный прогноз по развитию коронавируса в России в этом году. Медик полагает, что сперва произойдёт уменьшение случаев заражения и три-четыре месяца ситуация будет стабильной. Иными словами, в этот период положение дел выйдет на плато. Тем не менее после этого ожидается очередной всплеск заболеваемости, сообщал NEWS.ru.