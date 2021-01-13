Путин рассказал, какие регионы отстают по строительству дорог

https://static.news.ru/photo/ff3e9622-55a8-11eb-af7f-fa163e074e61_660.jpg Карелия Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Президент Владимир Путин перечислил российские регионы, которые отстают по дорожному строительству.

По его словам, к ним относятся Пермский край, Крым, Карелия, Мордовия, Смоленская, Ростовская, Астраханская, Липецкая, Мурманская, Рязанская области и Еврейский автономный округ.

Кассовое исполнение везде в районе 93%, а в Еврейском автономном округе — 79,8%, — уточнил он во время совещания с членами правительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил сложившуюся ситуацию тем, что некоторые из озвученных регионов чуть позже получили необходимые средства, где-то наблюдались сложности с подрядчиками или дефицит рабочей силы.

Надеемся, в этом году таких ситуаций не будет, — отметил Хуснуллин.

Он рассказал, что в 2020 году кассовое исполнение федеральных средств на строительство дорог по стране выросло до 99,1%, в 2019 году показатель равнялся 95%.

Вице-премьер также сообщил, что власти подготовили так называемые светофоры по дорожному строительству, которые чётко демонстрировали текущее состояние регионов.

Могу сказать, что 52 региона находятся в «зелёной» зоне и освоили свыше 99% средств с учётом экономии на торгах. В «жёлтой» зоне — 21 регион, где освоение лучше, чем в предыдущий год, но менее 99%, — сказал он.

Хуснуллин добавил, что в «красной» зоне оказались регионы, в которых по объективным или субъективным причинам освоение оказалось ниже предыдущего года.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил , что внимание к развитию транспортной инфраструктуры в России необходимо усилить.