Путин рассчитывает, что СВР учтёт изменяющуюся обстановку в мире

https://static.news.ru/photo/d199dd2c-42ba-11eb-8d5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на гибкую реакцию Службы внешней разведки (СВР) на изменяющуюся обстановку в мире.

Как отметил глава государства, выступая перед сотрудниками ведомства, он надеется, что СВР будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно «участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России», а также повышать качество своих аналитических материалов, передаёт ТАСС.

Президент также отметил, что преступления и репрессии против советского народа никогда не будут забыты. Кроме того, он потребовал продолжить решительную и последовательную работу по борьбе с терроризмом.

Кроме того, тлеющие конфликты в соседних с Россией странах требуют более внимательной защиты границ, заявил Путин.

Надо добиваться более эффективной защиты государственной границы, тем более учитывая риски тлеющих региональных конфликтов вблизи наших рубежей, — сказал глава государства.

Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов СВР с её столетием. Он отметил, что каждая операция службы обеспечивает безопасность миллионов россиян, суверенитет, общественно-политическую стабильность, а также экономическое развитие и научно-технический прогресс страны.

Как писал NEWS.ru, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что СВР совместно с партнёрскими спецслужбами иностранных государств участвует в освобождении россиян и граждан других стран, ставших заложниками или оказавшихся в плену.

Прежде о подобной деятельности СВР официально не рассказывалось, о ней Нарышкин написал в статье к юбилею службы.