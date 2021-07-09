Путин распорядился решить ситуацию с пожарами в Челябинской области

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Президент России Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации вокруг природных пожаров в регионе, рассказали в Кремле. Об этом пишет ТАСС.

Также глава государства дал поручения по поводу формирования возможных предложений по восстановлению сгоревшего жилья граждан.

Губернатор проинформировал президента о проведённой из-за угрозы возгорания эвакуации более ста детей из оздоровительного лагеря и интерната, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом были даны распоряжения по поводу продолжения отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье.

Известно, что площадь лесных пожаров выросла втрое в Челябинской области. Общая площадь лесных пожаров в трёх районах области за ночь выросла и составила 14 тысяч гектаров.

Накануне стало известно, что в Челябинской области загорелся второй посёлок. В связи с резкой сменой направления ветра верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15–20 м на н. п. Запасное Карталинского района.