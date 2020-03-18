https://static.news.ru/photo/fa071b56-6941-11ea-b590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ходе своей поездки в Крым российский президент Владимир Путин объяснил представителям общественности, что изменения в Конституции, касающиеся МРОТ и пенсионных выплат, помогут избежать законодательных лазеек, позволявших их не индексировать.

Как напомнил глава страны, ежегодная компенсация пенсий и то, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, предусмотрены законами. Но на деле всё это «частенько не выполнялось», пояснил Путин.

Дело в том, что в законе о бюджете могла быть прописана приостановка индексации.

Трюк такой уже будет невозможен. Нельзя принять закон о бюджете и сказать, что действие такой-то статьи Конституции приостанавливается, так как нет ничего выше, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин отметил, что изменение системы контрольно-надзорной деятельности, так называемой регуляторной гильотины, необходимо, но здесь нужен грамотный подход.