Путин простил Навального? Что он сказал, на кого хотели обменять блогера

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин впервые назвал оппозиционного политика Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по фамилии и прокомментировал его смерть в колонии

Президент России Владимир Путин впервые назвал по фамилии оппозиционного блогера Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и прокомментировал его смерть в колонии. Глава государства сообщил, что был готов обменять оппозиционера на осужденных на Западе россиян. При этом он намеревался выдвинуть лишь одно условие: чтобы Навальный больше никогда не возвращался в Россию. Почему Путин заговорил о Навальном, на кого могли бы обменять оппозиционера и как выглядел бы сценарий обмена — в материале NEWS.ru.

Что сказал Путин про Навального

В ночь на 18 марта, общаясь с журналистами в своем избирательном штабе, Владимир Путин сделал несколько громких заявлений. Одно из самых ярких — неожиданный комментарий президента о смерти оппозиционного блогера Алексея Навального, который 16 февраля скончался в колонии строгого режима в Заполярье. Глава государства сообщил, что был согласен обменять оппозиционера на осужденных на Западе граждан России.

«Я вам скажу, это будет неожиданно: за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете — нет. Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: „Я согласен“», — добавил Путин, выразив сожаление, что «случилось то, что случилось».

При этом глава государства обратил внимание, что был готов на обмен лишь при одном условии.

«Мы его обменяем, но чтобы он не возвращался. Но это [смерть людей] случается, ничего здесь не поделаешь. Такова жизнь. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в США такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — напомнил Путин.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Глава государства сообщил, что был готов обменять оппозиционера на осужденных на Западе россиян

Как в Кремле разъяснили слова Путина о Навальном

Заявление российского лидера вызвало резонанс в СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл новые детали обсуждений возможного обмена оппозиционера. Представитель Кремля отметил, что готовность Путина говорить об этом деликатном деле показывает его открытость народу. При этом Песков уточнил, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального — он рассказал лишь о выдвинутой идее.

«Путин не говорил, что были проведены на этот счет переговоры. И также Путин не стал называть ни этого человека, ни других модальностей той идеи, которая была выдвинута. Соответственно, не могу этого сделать и я», — заключил Песков.

Почему президент сделал неожиданное заявление

Свою точку зрения на то, почему Владимир Путин заговорил о Навальном, в беседе с NEWS.ru высказал политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов.

«Президент Путин как глава нашего государства отвечает за соблюдение прав всех граждан. Алексей, на мой взгляд, стал просто пешкой в играх западных спецслужб. Но милосердие, проявленное Путиным, говорит о том, что президент признает: во-первых, Навальный — один из граждан России, во-вторых, определенное количество людей в нашей стране могли придерживаться его идеологии. Президент — человек, который возглавляет Россию и должен учитывать мнение каждого из нас. Поэтому это не пиаровский шаг. Это действия ответственного человека. Путин на самом деле поступил по-христиански. Кстати, вчера было Прощённое воскресенье. И президент, очевидно, об этом помнил», — заявил Баширов.

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press В Кремле не раскрывают, на кого были готовы обменять Навального

Депутат Госдумы, политический консультант Анатолий Вассерман предположил, что, вероятно, этим заявлением Путин хотел показать, что отдельные страны не оставляют своего желания вмешиваться в дела России. «На самом деле западные хозяева хотели извлечь из России один их своих инструментов, который надеялись вернуть и использовать снова», — пояснил депутат.

На кого могли обменять Навального

В Кремле не раскрывают, на кого были готовы обменять Навального. Однако в СМИ появились предположения о возможных кандидатах — после интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В нем президент рассказал о человеке, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита», убивавшего российских солдат.

Напомним, что в 2021 году суд в Берлине приговорил 56-летнего россиянина Вадима Красикова к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В декабре 2019 года Владимир Путин назвал застреленного в Берлине Хангошвили человеком, «принимавшим участие в боевых действиях, сепаратистом» и одним из организаторов теракта в московском метро.

В интервью Карлсону Путин заявил, что готов обсуждать вопрос обмена, в том числе корреспондента WSJ Эвана Гершковича, «при встречном движении со стороны наших партнеров». По словам Путина, российские и американские спецслужбы поддерживают контакты по теме возможного освобождения корреспондента WSJ. «У нас нет табу на то, чтобы решить эту проблему», — сказал президент.

Фото: Christophe Gateau/dpa Pool/dpa/ТАСС По одной из версии, Навального могли обменять на россиянина Вадима Красикова, который приговорен в Берлине к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили

Что сообщалось об обмене Навального ранее

О возможных переговорах по обмену Навального ранее писали западные СМИ. В частности, 26 февраля соратница оппозиционера Мария Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала, что знает об обсуждении схемы, в рамках которой Навального и двух граждан США якобы могли обменять на Вадима Красикова, которого на Западе считают офицером ФСБ. Имена американцев, которых могли обменять наряду с Навальным, Певчих не назвала. СМИ предположили, что речь идет о ветеране морской пехоты США Поле Уилане и журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче.

По словам Певчих, вечером 15 февраля она «получила подтверждение, что переговоры об обмене Красикова на Навального и американских граждан ведутся и находятся на финальной стадии».

О том, что Навального собирались обменять на Красикова, первым написал немецкий таблоид Bild — это было 18 февраля, на второй день после того, как стало известно о смерти российского блогера. Журналисты утверждали, что в переговорах участвовали Москва, Вашингтон и Берлин и что «Алексей Навальный должен был вот-вот выйти на свободу».

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS Политологи считают, что самый обсуждаемый человек, который мог бы принести России невероятные бонусы — обмен на Джулиана Ассанжа

На кого России было бы выгодно обменять Навального

Алексея Навального могли бы обменять либо на людей, связанных с российской разведкой или осужденных за шпионаж в пользу России, таких людей немало, уверен политолог Владимир Скачко. Ещё один вариант, по его мнению, — Джулиан Ассанж.

«Самый обсуждаемый человек, который мог бы принести России невероятные бонусы, это обмен на Джулиана Ассанжа, он является знаменем подлинной борьбы за подлинную свободу слова», — сказал Скачко.

При этом он предположил, что при обмене Навального использовалась бы обычная схема обмена. «Определяются посредники, место, сроки и процедура обмена. Человек выходит, идет до определенной территории, там его встречают посредники, которые передают людей через нейтральную территорию и разъезжаются. Главное в этом обмене — доверие сторон друг к другу, а чтобы оно было гарантировано, выбираются посредники, которым стороны доверяют одинаково», — пояснил политолог в беседе с NEWS.ru.

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