Путин прокомментировал изменения в Конституцию

https://static.news.ru/photo/03b5995e-4059-11eb-9f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции рассказал о важности изменений в Конституцию России.

Всё хорошо в срок, в своё время: и борьба с подъёмом цен в своё время как должна была быть сделана, и изменения в Основной закон тоже. Раньше многие вещи сделать было невозможно, — заявил он.

По его словам, фундаментальные основы Конституции не изменились, однако Основной закон 1993 года принимался в сложных условиях «гражданского противостояния и боевых действий в столице РФ в Москве».

Здесь люди гибли. Применялось автоматическое оружие, и в тех условиях танки стреляли по парламенту, и в этих условиях была принята Конституция. Память такая — мы стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было. И было не где-то там. А вот здесь, у нас, — подчеркнул российский лидер.

Он пояснил, что Конституция помогла стабилизировать ситуацию, восстановить гражданский мир и сформировала определённую политическую базу для развития. Сейчас, добавил он, в стране другая ситуация и в соответствии с ней власти должны были внести коррективы.

Как писал NEWS.ru, ранее глава РФ заявил, что законы, принимаемые в развитие новых положений Конституции РФ, должны точно соответствовать духу этих поправок.

Поправки в Конституцию вступили в силу в начале июля. Их одобрили 77,92% населения в ходе всероссийского голосования, которое состоялось 1 июля. Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, о закреплении понятия традиционного брака, особого статуса русского языка и социальных гарантий. Также были внесены поправки, которые предусматривают, что при противоречии норм международных договоров Конституции РФ на территории России будут действовать нормы основного закона страны.