Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцид

Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцидПутин заявил о том, что ситуация в Донбассе напоминает геноцид
Происходящее в Донбассе напоминает геноцид. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, обращаясь к Кириллу Вышинскому.
То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали, — отметил российский лидер.
По словам Путина, русофобия является первым шагом к геноциду.
Здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем чтобы не девальвировать эти понятия, — предупредил глава государства.
При этом он подчеркнул, что указанные понятия должны отражать реалии происходящих событий.
Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что обстановка на востоке Украины обостряется, однако любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Он также назвал ложью сообщения западных СМИ о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.