Путин: происходящее в Донбассе напоминает геноцид

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Во время встречи с представителя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент Владимир Путин вступил в полемику с режиссёром Александром Сокуровым. Спор касался вопросов об устройстве России. Об этом РИА Новости рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

Встреча президента РФ с членами СПЧ прошла в четверг, 9 декабря. По словам Кабанова, глава государства спокойно реагировал на выступления участников, анализировал услышанное. Полемика произошла у главы государства с режиссёром...