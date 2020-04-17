Путин: проблема распространения COVID-19 уходит из Москвы в регионы

https://static.news.ru/photo/f6aed362-80ad-11ea-8872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что проблема с распространением коронавирусной инфекции уходит из столичного региона в другие.

Российский лидер при этом отметил, что региональные власти уже подготовили 72% коечного фонда и призвал их максимально нарастить темпы.

При этом Путин отметил, что Москва быстро наращивает возможности здравоохранения для борьбы пандемией COVID-19, однако пик коронавируса ещё не пройден, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день в России зафиксировано 32 008 случаев коронавирусной инфекции. За сутки число заразившихся в стране увеличилось на 4070. Выздороветь удалось 2590 пациентам. Жертвами COVID-19 стали 273 человека. В Москве — 18 105 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболевших стало больше на 1959. 1517 выздоровели, 127 человек не смогли победить болезнь.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин взял под личный контроль темпы ввода дополнительных коек в больницах.