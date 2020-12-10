Путин призвал жёстче отвечать на нарушения прав российских СМИ за границей

https://static.news.ru/photo/225df50a-3aea-11eb-93bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Необходимо более жёстко реагировать на случаи нарушений прав российских журналистов за рубежом, считает президент РФ Владимир Путин.

Когда мы сталкиваемся с элементом явного нарушения прав журналистского сообщества, во всяком случае, наших журналистов за рубежом, здесь реагировать нужно быстро и пожёстче, — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Путина, зарубежные власти, которые активно пропагандируют свободу слова, регулярно ущемляют права российских СМИ и используют свои средства массовой информации как инструмент для достижения своих политических целей.

Он назвал блокировки российских СМИ в соцсетях актом цензуры. Путин подчеркнул, что Россия не занимается цензурой в мировом медиапространстве, это делают её зарубежные партнёры.

Сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие этого закона попадают YouTube, Facebook и Twitter. В законе появилось понятие статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Этот статус могут присваивать генеральный прокурор, а также его заместители по согласованию с МИД РФ. За цензуру предусмотрена блокировка, замедление трафика, а также штрафы от нескольких тысяч рублей до 3 млн рублей. Базу нарушителей будет вести Роскомнадзор.