Путин призвал внимательнее относиться к нацполитике в регионах

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Внимание к национальной политике на местах должно быть пристальным, а действия властей — корректными и аккуратными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что межнациональные вопросы требуют каждодневной работы.

На сегодня более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений в стране. Но эти вопросы требуют постоянной, я бы сказал, каждодневной работы, — цитирует РИА Новости Путина.

Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, глава государства также подчеркнул, что межнациональные отношения всегда были и остаются для россиян очень «личной, чрезвычайно чувствительной сферой».

Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия — максимально деликатными, тактичными, корректными, — добавил президент.

Как писал NEWS.ru, реализацию Стратегии государственной национальной политики до 2025 года планируется обсудить на заседании Совета по межнациональным отношениям. При обсуждении речь пойдёт о таких направлениях работы, как укрепление общероссийской гражданской идентичности и поддержание межнационального согласия, о роли образования в гармонизации межнациональных отношений, о создании и продвижении проектов этнокультурного туризма в регионах. Кроме того, будут рассмотрены также другие актуальные вопросы в области реализации государственной национальной политики в РФ.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил ФСБ, МВД и Генпрокуратуру подготовить к апрелю 2021 года прогноз возникновения в РФ межэтнических и межконфессиональных конфликтов во время грядущих выборов в Госдуму и переписи населения, а также представить комплекс мер по нейтрализации подобных рисков.