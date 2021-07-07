Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов

Следить за ценами при строительстве транспортных объектов и «притапливать» «бескорыстную любовь к денежным знакам» призвал на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин.

Своё заявление глава государства сделал после докладов о ходе развития транспортной инфраструктуры, включая БАМ и Транссиб. По словам Путина, надо что-то делать и нельзя «просто сидеть».

И за ценами надо смотреть внимательно, надо контролировать. И справедливое желание заработать, и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко так «притапливать», в том числе и строителей, — сказал президент.

Путин также попросил вице-премьера Марата Хуснуллина «присматривать» за происходящим.

БАМ — железная дорога, расположенная в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Является одним из двух, наравне с Транссибом, магистральных выходов РФ к Тихому океану. Общая протяжённость магистрали составляет 4300 километров.

В настоящее время обе магистрали работают на пределе пропускных способностей, проводится их модернизация.

Ранее Путин поручил найти ответственных за срыв модернизации БАМа и Транссиба.