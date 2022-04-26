Путин присвоил звание Героя России соратнику Кадырова Путин присвоил звание Героя России соратнику Кадырова Делимханову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову, сообщается на официальном портале правовой информации. Звание соратнику главы региона Рамзана Кадырова присвоили за «мужество и героизм», проявленные во время военной спецоперации на Украине.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу, — говорится в документе.

Адам Делимханов родился 25 сентября 1969 года в селении Беной Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. С 2000 года он работал в правоохранительных органах России — был инспектором по анализу и планированию штаба отдельной роты милиции при МВД Чечни, командиром батальона милиции отдела вневедомственной охраны при Гудермесском ГОВД, а также командиром полка Управления вневедомственной охраны при МВД Чечни по охране объектов нефтегазового комплекса.

В июле 2006 года Делимханов стал заместителем председателя правительства Чечни. В апреле 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства Чечни, курировал силовые ведомства. 2 декабря 2007 года избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

Делимханов награждён тремя орденами Мужества, а также чеченским орденом Ахмата Кадырова.

В марте Кадыров рассказал, что Делимханов принимает личное участие в проводимой Россией военной спецоперации на Украине. Глава Чечни назвал Делимханова опытным командиром.