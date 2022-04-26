Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову, сообщается на официальном портале правовой информации. Звание соратнику главы региона Рамзана Кадырова присвоили за «мужество и героизм», проявленные во время военной спецоперации на Украине.
За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звание Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу, — говорится в документе.
Адам Делимханов родился 25 сентября 1969 года в селении Беной Ножай-Юртовского района Чечено-Ингушской АССР. С 2000 года он работал в правоохранительных органах России — был инспектором по анализу и планированию штаба отдельной роты милиции при МВД Чечни, командиром батальона милиции отдела вневедомственной охраны при Гудермесском ГОВД, а также командиром полка Управления вневедомственной охраны при МВД Чечни по охране объектов нефтегазового комплекса.
В июле 2006 года Делимханов стал заместителем председателя правительства Чечни. В апреле 2007 года был назначен первым заместителем председателя правительства Чечни, курировал силовые ведомства. 2 декабря 2007 года избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».
Делимханов награждён тремя орденами Мужества, а также чеченским орденом Ахмата Кадырова.
В марте Кадыров рассказал, что Делимханов принимает личное участие в проводимой Россией военной спецоперации на Украине. Глава Чечни назвал Делимханова опытным командиром.