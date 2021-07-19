Путин примет участие в открытии авиасалона МАКС-2021

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Президент Владимир Путин примет участие в церемонии открытия 15-го авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства осмотрит новейшие образцы отечественной авиатехники, а также проведёт совещание, посвящённое реализации ключевых проектов в гражданском авиастроении.

МАКС-2021 будет проходить с 20 по 25 июля. В нём примут участие около 300 компаний из 56 стран мира.

Российская корпорация «Ростех» представит на выставке первый отечественный лёгкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Отличительными его особенностями являются сниженная радиолокационная заметность и сверхманёвренность.

Некоторое время назад компания показала сначала фото накрытого чехлом истребителя, а затем видео, на котором можно рассмотреть контуры боевой машины, а также элементы панели приборной панели и механизмов управления. Ролик восхитил зарубежных интернет-пользователей.