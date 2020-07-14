Путин поучаствует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму

https://static.news.ru/photo/20e21546-c680-11ea-b105-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин 16 июля в Керчи, городе на востоке Крыма, примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в Керчи российский лидер также побывает на судостроительном заводе «Залив», где пообщается с работниками предприятия и оттуда поучаствует в видеоконференции с представителями других судостроительных комплексов — «Северной верфи» и «Севмаша», передаёт ТАСС.

Дмитрий Песков добавил, что на 16 июля у Владимира Путина запланированы и другие встречи, о которых будут информировать по ходу дня.

Ранее российский лидер принял участие в церемонии закладки корабля «Николай Зубов» на предприятии «Адмиралтейские верфи». Это будет патрульный корабль ледового класса. По словам Путина, корабль «Николай Зубов» спроектирован для службы в непростых и порой опасных северных условиях, а также для решения широкого спектра задач. В их числе обеспечение торгового судоходства, научные работы, защита рубежей и национальных интересов России в арктических широтах. Судно должны сдать к 25 ноября 2024 года, писал NEWS.ru.