Путин причислил обеспечение работы транспорта к стратегическим задачам

https://static.news.ru/photo/7edb1c62-905a-11ea-bf27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обеспечение бесперебойной работы транспорта во время пандемии коронавируса является стратегической задачей, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания по транспортному комплексу он поручил губернаторам разработать региональные механизмы поддержки транспорта. По его словам, сейчас необходимо максимально сохранить инвестиционные программы компаний в данной отрасли.

Нужно максимально сохранить инвестиционные программы транспортного комплекса, развития инфраструктуры, чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах, — подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что для каждой сферы транспорта были определены системообразующие предприятия, для которых действуют особые меры поддержки, в том числе льготные кредиты на пополнение оборотных средств. При этом Путин уточнил, что имеет в виду федеральный список предприятий.

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