Президент России Владимир Путин прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. В Набережных Челнах он посетит объединение «КамАЗ».
Также планируется выступление главы государства на митинге в честь 50-летия автозавода.
Президенту продемонстрируют новые модели грузовика КамАЗ, а также завод по производству каркасов и завод двигателей.
Кроме того, запланированы встреча Владимира Путина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, переговоры с гендиректором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и гендиректором КамАЗа Сергеем Когогиным.
Как ранее писал NEWS.ru, в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
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