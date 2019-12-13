https://static.news.ru/photo/23cd42b4-1daf-11ea-b27a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. В Набережных Челнах он посетит объединение «КамАЗ».

Также планируется выступление главы государства на митинге в честь 50-летия автозавода.

Президенту продемонстрируют новые модели грузовика КамАЗ, а также завод по производству каркасов и завод двигателей.

Кроме того, запланированы встреча Владимира Путина с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, переговоры с гендиректором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым и гендиректором КамАЗа Сергеем Когогиным.

Как ранее писал NEWS.ru, в Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».