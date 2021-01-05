Путин прибыл в Новгородскую область на Рождество

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Президент России Владимир Путин прибыл в Новгородскую область, где в рождественскую ночь он посетит древнюю церковь Николы на Липне.

Путин вместе с Дмитрием Медведевым посещали церковь Николы на Липне в 2016 году. Остров Липна является одним из живописных мест на озере Ильмень. Церковь Николы — древний каменный храм, построенный после монгольского нашествия в 1292 году. В интерьере церкви сохранились фрески XIII века. Во время Великой Отечественной войны храм был разрушен, но отреставрирован в 1956 году.

В предыдущие годы Путин посещал на Рождество Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге, в котором, по признанию российского лидера, он был крещён в детстве, передаёт «Интерфакс».

Как сообщал NEWS.ru, в храм Христа Спасителя на богослужение в Рождество прихожан будут впускать по билетам. Причиной введения таких мер в Русской православной церкви (РПЦ) назвали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что в связи с эпидемиологической ситуацией пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество.