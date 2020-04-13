Путин предупредил чиновников о наказаниях за ошибки в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением. Он предупредил чиновников, что будет рассматривать ошибки в борьбе с коронавирусом, как преступную халатность.
Я знаю о чём идёт речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать, — заявил Путин.
Он также потребовал от губернаторов более ответственного отношения к санитарным требованиям. По мнению российского лидера, это позволит сократить число заражённых.
Необходим постоянный анализ того, что происходит и делается по стране постоянно, и как результат — быстрая, профессиональная реакция на всё, что происходит, — добавил президент.
Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер призвал в ситуации с коронавирусом учесть экстраординарные сценарии.
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