Путин предупредил чиновников о наказаниях за ошибки в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/84dff724-7d8e-11ea-ab0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением. Он предупредил чиновников, что будет рассматривать ошибки в борьбе с коронавирусом, как преступную халатность.

Я знаю о чём идёт речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать, — заявил Путин.

Он также потребовал от губернаторов более ответственного отношения к санитарным требованиям. По мнению российского лидера, это позволит сократить число заражённых.

Необходим постоянный анализ того, что происходит и делается по стране постоянно, и как результат — быстрая, профессиональная реакция на всё, что происходит, — добавил президент.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер призвал в ситуации с коронавирусом учесть экстраординарные сценарии.