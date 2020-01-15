https://static.news.ru/photo/dc3b2570-377f-11ea-9de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил вынести на обсуждение поправки к конституции.

Он считает, что необходимо закрепить приоритет конституции в правовом пространстве России и отразить в ней принципы единой системы публичной власти.

Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, — сказал он.

По его словам, это означает, что требования международного законодательства и решения международных органов могут действовать на территории страны только в том случае, если они не приведут к ограничению прав и не будут противоречить конституции.

Ранее NEWS.ru писал, что ранее российский лидер назвал уровень инфляции по итогам 2019 года. По его словам, инфляция составила 3%, что ниже ориентира в 4%.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.