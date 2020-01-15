Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил вынести на обсуждение поправки к конституции.
Он считает, что необходимо закрепить приоритет конституции в правовом пространстве России и отразить в ней принципы единой системы публичной власти.
Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, — сказал он.
По его словам, это означает, что требования международного законодательства и решения международных органов могут действовать на территории страны только в том случае, если они не приведут к ограничению прав и не будут противоречить конституции.
Ранее NEWS.ru писал, что ранее российский лидер назвал уровень инфляции по итогам 2019 года. По его словам, инфляция составила 3%, что ниже ориентира в 4%.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.
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