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Российский президент Владимир Путин предложил ввести новые формы сбора доказательств по уголовным делам. Необходимость в этом, по мнению главы страны, вызвана развитием технологий и изменением криминальных угроз. С такой инициативой он выступил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Путин пояснил, что характер криминальных угроз изменяется с развитием передовых технологий и затрагивает все аспекты жизни.

Важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения, — сказал президент, слова которого приводит ТАСС.

Во время заседания Путин также отметил работу МВД в 2020 году и отметил, что ведомство в целом успешно выполнило поставленные задачи, а полиция в 2020-м действовала без сбоев, чётко и грамотно.

Российский лидер также потребовал от МВД жёстко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии и привлекать провокаторов к ответственности, сообщал NEWS.ru.