Путин предложил вдвое увеличить кешбэк для путешествующих на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству вдвое увеличить кешбэк для туристов, отправляющихся на Дальний Восток, сообщает РИА Новости. По его словам, важно создать условия, чтобы в регион можно было приезжать с меньшими тратами.

Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток. Кстати говоря, я попросил правительство увеличить в два раза кешбэк для тех, кто в Дальневосточный регион приехал, — сказал глава государства в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области.

На сегодняшний день сумма туристического кешбэка по России не превышает 20 тысяч рублей.

В администрациях Сочи и Краснодарского края ранее дали оценку летнего туристического потока. Так, с мая по сентябрь 2022 года Сочи готовится принять около 4,5 млн путешественников, а Кубань ориентируется на показатели прошлого года — 8,9 млн человек.

Ранее директор Объединения туроператоров выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что при выборе места будущего отдыха россияне сейчас руководствуются не столько политическими мотивами, сколько вопросами безопасности. По его словам, многие ещё помнят, как из-за коронавируса закрылись все границы и людям пришлось тратить огромные суммы, чтобы вернуться на родину.