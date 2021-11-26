Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ

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Президент РФ Владимир Путин поручил Следственному комитету и Генеральной прокуратуре РФ разобраться в причинах ЧП, произошедшего на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в трагедии и заявил, что впредь подобное повториться не должно.

Поручение имеет и Генеральная прокуратура, и Следственный комитет — разобраться в причинах этой трагедии, — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. По словам президента, нужно, чтобы...