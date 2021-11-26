Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ

Президент ФР Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить сотрудничество со странами СНГ. Ответственным за это направление работы выступает заместитель главы администрации главы государства Дмитрий Козак.
Как и планировали, мы подробнее поговорим о всём комплексе отношений с нашими ближайшими партнёрами и соседями. Имеются в виду отношения со странами СНГ, — сказал Путин.
Он также сообщил, что в качестве докладчика по данному вопросу выступит Дмитрий Козак.
Дмитрий Козак в администрации президента курирует вопросы приграничного сотрудничества, а также сотрудничество со странами СНГ.
Ранее Владимир Путин поручил Следственному комитету и Генеральной прокуратуре РФ разобраться в причинах ЧП, произошедшего на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП.