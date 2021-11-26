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Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ

Путин предложил Совету безопасности РФ обсудить сотрудничество со странами СНГ
22:07, 26 ноября 2021
Путин предложил Совбезу обсудить сотрудничество со странами СНГ Фото: Kremlin.ru
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Президент ФР Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить сотрудничество со странами СНГ. Ответственным за это направление работы выступает заместитель главы администрации главы государства Дмитрий Козак.

Как и планировали, мы подробнее поговорим о всём комплексе отношений с нашими ближайшими партнёрами и соседями. Имеются в виду отношения со странами СНГ, — сказал Путин.

Он также сообщил, что в качестве докладчика по данному вопросу выступит Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак в администрации президента курирует вопросы приграничного сотрудничества, а также сотрудничество со странами СНГ.

Ранее Владимир Путин поручил Следственному комитету и Генеральной прокуратуре РФ разобраться в причинах ЧП, произошедшего на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате ЧП.

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