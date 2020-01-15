https://static.news.ru/photo/ccde2df6-3785-11ea-bb20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию предложил назначать руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров только после консультаций с Совфедом.

По его мнению, за главой государства должно оставаться прямое руководство вооружёнными силами и всей правоохранительной системой, однако необходимо сделать ещё один шаг для баланса между ветвями власти.

В этой связи предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей всех так называемых «силовых» ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации, — сказал он.

Путин отметил, что такой подход можно применить и к прокурорам регионов, которые в настоящее время назначаются по согласованию с законодательным собранием субъекта.

Уважаемые коллеги, это может на практике приводить к определённым, в том числе неформальным обязательствам перед местными властями, а значит и к рискам потерять объективность и беспристрастность, — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что подобный подход позволит сделать работу правоохранительных органов более прозрачной и подотчётной обществу.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин предложил ужесточить отбор кандидатов на пост главы государства.

NEWS.ru вёл онлайн-трансляцию послания Владимира Путина.