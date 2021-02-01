Путин предложил освободить подростков от «уголовки» после примирения сторон

https://static.news.ru/photo/47c17c7c-6466-11eb-aa1d-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить подростков от уголовной ответственности. Такое решение процесса будет возможным, если стороны придут к примирению.

Рассмотреть совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства РФ в соответствующей сфере, — говорится в поручениях президента, опубликованных на официальном сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство проработает вопрос о целесообразности создания в стране суда по правам человека. Соответствующее распоряжение властям дал президент Владимир Путин. Исходя из имеющейся информации, президент страны заявил, что указанное поручение должно быть выполнено до 1 июня 2021 года.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил Кремлю и правительству представить к 1 августа предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в Рунете. Это поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2020 года.