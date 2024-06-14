Путин предложил Киеву мир: новости СВО на вечер 14 июня

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев/«Россия сегодня»

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин перед конференцией по Украине в Швейцарии назвал условия для переговоров с Киевом. Выступая на встрече с руководством МИД страны, глава российского государства отметил, что перед тем, как Россия согласится начать переговоры, украинские власти должны полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также Киев должен будет отказаться от планов вступить в НАТО.

Для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Вместе с этим глава государства подчеркнул важность отмены санкций против России.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 14 июня, читайте в материале NEWS.ru.

НАТО требует продолжения кровопролития

По словам Путина, если Запад и Киев откажутся от предложения, то ответственность за кровопролитие будет на них. При этом президент заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. Речь, по его словам, идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг не оценил предложение российского лидера. Он заявил, что страны Альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву, поскольку не считают предложение Путина мирным. По его словам, не Киев должен выводить войска из новых регионов РФ, а Москва — с «оккупированных» территорий.

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press Йенс Столтенберг

Россия заметила изменения в отношении мира к украинскому конфликту

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в мире формируется все более трезвая оценка ситуации на Украине. По его словам, в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего и антироссийской пропаганде Запада «все сложнее одурманить ооновское большинство». Он подчеркнул, что РФ не зря высвечивает лицемерие Запада.

«Наши усилия по „высвечиванию“ лицемерия и „двойных стандартов“ Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны», — подчеркнул дипломат.

ВСУ потеряли мост и лишились возможности ротации под Харьковом

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры удара по мосту через Печенежское водохранилище в районе населенного пункта Старый Салтов в Харьковской области. Как утверждает канал, таким образом была перерезана одна из важных артерий снабжения артиллерии ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что уничтожение моста является серьезным ударом по украинской армии. Он предполагает, что это обернется для ВСУ срывом ротации и затруднит логистику на Харьковском направлении в зоне СВО.

Он считает, что ВС РФ уничтожают некоторые переправы, так как уверены в возможности их восстановления. При этом такие мосты, как, например, через Днепр, не уничтожаются, потому что это несет риски для мирного населения. По словам эксперта, такие решения не принимаются в один момент, а при принятии соответствующего решения учитываются потребности собственной армии для выполнения задач.

Фото: МО РФ

Российские силы ударили по аэродромам ВСУ

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что ВКС России в ночь на 14 июня нанесли удары по ключевым аэродромам ВСУ на Украине. По данным канала, прилеты пришлись по объектам под Белой Церковью около Киева, в Миргороде Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Помимо этого, стало известно об ударах по военному объекту близ аэропорта Жуляны в Киеве. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, проезд в сторону аэропорта для мирных жителей сразу закрыли. Он добавил, что в районе воздушной гавани через блокпост регулярно проезжают машины с правительственными номерами. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Россия и Украина обменялись телами погибших

Россия вернула с Украины тела 32 погибших бойцов, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат ГД РФ Шамсаил Саралиев. По его словам, украинской стороне передали 254 тела.

Помимо этого, стороны обменялись письмами пленных военнослужащих. Для этого представители уполномоченных по правам человека России и Украины встретились для обмена на границе Белгородской и Сумской областей. На данном участке был введен режим тишины.

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