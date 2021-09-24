Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Россияне Антон Коростелёв и Алексей Пулялин, осуждённые на пожизненные сроки, подали иск в Замоскворецкий суд Москвы на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Они пожаловались на то, что в СИЗО якобы подверглись издевательствам. Об этом передаёт Telegram-канал Mash.

В частности, заключённые заявили, что их ставили в позу «ласточка» — сковывали руки и ноги наручниками. Коростелёв и Пулялин потребовали компенсацию в размере миллиона рублей за моральный ущерб. В 2009...