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Михаил Щипанов
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Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва..
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Россияне Антон Коростелёв и Алексей Пулялин, осуждённые на пожизненные сроки, подали иск в Замоскворецкий суд Москвы на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Они пожаловались на то, что в СИЗО якобы подверглись издевательствам. Об этом передаёт Telegram-канал Mash.
В частности, заключённые заявили, что их ставили в позу «ласточка» — сковывали руки и ноги наручниками. Коростелёв и Пулялин потребовали компенсацию в размере миллиона рублей за моральный ущерб.
В 2009...
Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы