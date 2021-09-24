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Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

18:10, 25 сентября 2021
Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы Вячеслав Володин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва..

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