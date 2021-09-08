Представители западных стран не приедут на День города Москвы

На праздновании Дня Москвы не будет представителей иностранных делегаций. На одном из мероприятий выступит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, участие иностранных лидеров в праздновании Дня Москвы не запланировано. Зарубежные делегации не собираются приезжать в столицу во время празднований.

У президента запланировано мероприятие, он выступит на одном из мероприятий, на торжественном мероприятии, которое посвящено празднованию Дня Москвы, — сказал Песков.

Ранее NEWS.ru писал о биографии Путина. После первой победы на выборах в президенты в 2000 году он практически беспрерывно занимает президентский пост России, не считая перерыва в 2008–2012 годах на посту премьер-министра РФ. Наш портал рассказывал о его стремительной политической карьере, и каким глава государства был в юности.