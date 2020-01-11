https://static.news.ru/photo/13503514-3505-11ea-833c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что прокуратура страны верна своей миссии — отстаиванию верховенства закона.

Отдельно глава государства поблагодарил ветеранов прокурорского комплекса за достойную службу Отечеству. Путин выразил убеждённость в том, что традиции предшественников и верность долгу будут помогать работникам органов прокуратуры в решении важных задач, передаёт сайт Кремля.

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