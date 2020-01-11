Президент России Владимир Путин отметил, что прокуратура страны верна своей миссии — отстаиванию верховенства закона.
Отдельно глава государства поблагодарил ветеранов прокурорского комплекса за достойную службу Отечеству. Путин выразил убеждённость в том, что традиции предшественников и верность долгу будут помогать работникам органов прокуратуры в решении важных задач,
Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста России Константина Хабенского, которому 11 января исполнилось 48 лет.
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