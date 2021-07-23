Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с их профессиональным праздником. Обращение главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

Путин поблагодарил следователей за их напряжённую и ответственную службу, подчеркнув, что она является значимой для всей страны и каждого её гражданина.

Президент подчеркнул, что в настоящее время сотрудник следственных органов должен иметь широкие и современные компетенции и регулярно расширять свои знания и навыки, в том числе в цифровой сфере, дабы «эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности».

Также Путин отметил, что Следственный комитет и соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией.

Для такой работы необходимы особые качества: твёрдость и проницательность, безупречная честность и верность долгу. Знаю, что абсолютное большинство российских следователей стремится соответствовать этим строгим критериям, продолжает лучшие традиции своей профессии, — заявил президент.

День сотрудника органов следствия РФ — это профессиональный праздник работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников и работников следственных подразделений МВД и ФСБ. Отмечается 25 июля с 2014 года. Именно 25 июля в 1713 году был издан указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского»