Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины и отстаивать национальные интересы России в любой точке мира, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя военнослужащих с профессиональным праздником. Видео обращения опубликовала пресс-служба Кремля.

Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами, — обратился к бойцам глава государства.

Путин пообещал и дальше укреплять Силы спецопераций, повышать их мобильность и ударный потенциал, оснащать оружием и новейшей техникой. Президент выразил уверенность в том, что они и впредь будут брать новые высоты в боевой подготовке и ратном деле. Он поблагодарил весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу.

Особые слова благодарности воинам — участникам специальной военной операции. На самых опасных участках — на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках — вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно, — отметил Владимир Путин.

Президент России 23 февраля поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества. Он назвал этот праздник одним из самых почитаемых в стране, давно ставшим народным.