Путин поздравил с Днем Победы бывшие советские республики Путин поздравил народы и лидеров стран СНГ с 79-й годовщиной Победы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин по случаю Дня Победы направил поздравительные телеграммы главам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии, сообщили в пресс-службе Кремля. Он выразил надежду, что узы братской дружбы останутся надежной основой для развития отношений государств.

Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм, — отметил российский лидер в поздравлении.

Глава государства также передал слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Путин пожелал им доброго здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.

Ранее стало известно, что президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев примут участие в праздновании 79-й годовщины Победы в Москве. Последний прибудет в российскую столицу 8–9 мая.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. По его словам, всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.