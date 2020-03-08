https://static.news.ru/photo/9da56f14-60bf-11ea-8577-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём и в выступлении отметил поразительные качества женщин. Об этом передаёт РИА Новости.

Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём <...> Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям, — процитировали поздравление главы государства в агентстве.

Владимир Путин подчеркнул, что у россиянок есть поразительная способность: «каким-то непостижимым образом удаётся всё успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учёбе», и при этом «всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными». Глава государства также сообщил, что «наши дорогие женщины — самые лучшие в мире».

Отмечается, что поздравление президента России транслировалось в эфире «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин во время своей поездки в Ивановскую область поздравил женщин с наступающим 8 Марта. Во время визита он выразил надежду, что сможет поздравить всех россиянок с Международным женским днём в средствах массовой информации, на всю страну.