Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Российские спасатели задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всём мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, приуроченном к Дню спасателя 27 декабря.

По уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и чёткости отработки сложнейших экстраординарных задач наши спасатели среди лучших. Вы задаёте стандарты, которые служат ориентиром для ваших коллег во всём мире. Россия по праву гордится вами, — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в 2021 году российские спасатели боролись с лесными пожарами, выезжали с гуманитарными миссиями в Афганистан, Сирию и другие страны, доставляли туда вакцину от коронавируса. Президент поблагодарил за рискованную службу и подчеркнул, что спасатели решают большое количество задач, важных как для граждан, так и для государства, и эти задачи напрямую связаны с жизнью и здоровьем людей.

Сотрудники МЧС готовы прийти на выручку в любое время дня и ночи, задействуют все резервы, все доступные силы и средства, технику, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу. И будут бороться за каждого человека даже ценой собственной жизни, — сказал глава государства.

Президент особо отметил, что спасатели, погибшие во время исполнения своей работы, навсегда останутся в почётных списках лучших бойцов МЧС, а их коллеги продолжат «свято хранить и соблюдать традиции самоотверженного служения своей стране и народу».

День спасателя учреждён в 1995 году. 26 ноября первый президент РФ Борис Ельцин подписал указ «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», в котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря.

Именно 27 декабря в 1990 году Совет министров РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». Этот день считается основанием МЧС России.