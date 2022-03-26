Путин поздравил росгвардейцев и поблагодарил за участие в спецоперации

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Глава комитета Совфеда по государственному строительству Андрей Клишас заявил, что на текущий момент в России нет возможности ввести смертную казнь с юридической точки зрения. Он аргументировал свою точку зрения тем, что право быть неказнённым относится к демократическим гарантиям прав и свобод, пишет РБК.

Конституционный суд так сформулировал эти решения, что, по сути дела, сегодня право не быть приговорённым к смертной казни относится к гарантиям прав и свобод. Нет никакого формата, позволяющего преодолеть это...