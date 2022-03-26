Путин поздравил росгвардейцев и поблагодарил за участие в спецоперации
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:26, 27 марта 2022
Президент РФ Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин выступил с поздравлениями по случаю Дня войск национальной гвардии России. Глава государства поблагодарил сотрудников Росгвардии, которые участвуют в спецоперации на Украине, в видеообращении, размещённом на сайте Кремля.
Вся наша огромная страна по праву гордится каждым из вас. Хочу сказать вам спасибо. Спасибо за стойкость и безупречную службу России. За верность отечеству, присяге и долгу, — отметил Путин.
Действия сотрудников Росгвардии на Украине российский лидер оценил высоко, подчеркнув их мужество, профессионализм и героизм, который они проявляют.
Ещё раз поздравляю бойцов и командиров, весь личный состав и, конечно, ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, успехов, удачи, — подчеркнул российский президент.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейков и публичную дискредитацию госорганов РФ, работающих за границей в целях защиты интересов России и её граждан. Ответственность вводится за распространение фейков в отношении таких структур, как посольства, Росгвардия, диппредставительства, МЧС, прокуратура.