Путин поздравил граждан РФ с Днем защитника Отечества

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества, передает пресс-служба Кремля. Этот праздник, по словам главы государства, один из самых почитаемых в РФ и давно стал народным.

Уважаемые товарищи, друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества. С пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России, — сказал Путин в видеообращении.

Ранее президент в ходе своего обращения к юнармейцам на слете «Славы Героев — будем достойны!» подчеркнул, что участники спецоперации на Украине достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ. Активисты помогают волонтерам и поисковикам, заботятся о старшем поколении, словом и делом поддерживают тех, кто нуждается в помощи, отметил глава государства.

До этого Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку. Решение было принято в связи с массовым героизмом и отвагой личного состава. Решением российского лидера также отмечен героизм, отвага, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите страны.