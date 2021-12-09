Путин поспорил с Сокуровым об устройстве России

Во время встречи с представителя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президент Владимир Путин вступил в полемику с режиссёром Александром Сокуровым. Спор касался вопросов об устройстве России. Об этом РИА Новости рассказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

Встреча президента РФ с членами СПЧ прошла в четверг, 9 декабря. По словам Кабанова, глава государства спокойно реагировал на выступления участников, анализировал услышанное. Полемика произошла у главы государства с режиссёром Александром Сокуровым.

C Сокуровым вышла вообще хорошая полемика <...>, он несколько раз повторялся о том, что нужно задуматься о России. На самом деле полемика очень интересная, она правильная, потому что Сокуров высказал свои мысли по устройству России. Но президент сказал, что когда мы ставим такой вопрос, надо быть аккуратным. Поскольку нужно учитывать специфику и многонациональность нашей страны, — рассказал Кабанов.

Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) — консультативный орган при президенте России по содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию президента о положении дел в этой области, содействию развитию институтов гражданского общества. Создан по указу президента РФ в ноябре 2004 года.

Ранее Владимир Путин поддержал идею о льготах для некоторых россиян, включая обладателей трёх орденов Мужества. Такую инициативу выдвинул на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава СПЧ Валерий Фадеев.